Levenslang voor ontvoerder 13-jarig meisje

De 21-jarige Jake Patterson is vrijdag door een rechtbank in Barron in de Amerikaanse staat Wisconsin tot levenslang veroordeeld voor het maandenlang ontvoeren van een 13-jarig meisje en het doodschieten van haar ouders. Hij heeft geen kans om ooit vrij te komen.

De rechter zei dat de misdaad die Patterson heeft gepleegd ’‘de gruwelijkste en de meest gevaarlijke is’’ die hij ooit heeft meegemaakt. De rechter noemde Patterson een gevaar voor de samenleving door zijn fantasieën over het ontvoeren van meisjes en het ombrengen van gezinnen.

Na het doden van haar ouders hield Patterson de 13-jarige Jayme Closs 88 dagen gevangen. Begin januari slaagde het meisje erin te ontsnappen uit de boshut waar ze gevangen had gezeten. Een vrouw die haar hond uitliet, ving haar op en waarschuwde de politie. De gijzelnemer kon niet veel later worden aangehouden. Hij legde een schuldbekentenis af.