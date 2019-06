Levenslang voor moordende Duitse verpleger

Een Duitse rechtbank heeft ex-verpleger Niels Högel tot levenslang veroordeeld voor 85 moorden op patiënten. Zijn daden overschrijden alle grenzen, aldus de voorzittende rechter. Högel vermoordde zijn slachtoffers tussen 2000 en 2005 in klinieken in Oldenburg en Delmenhorst.

Högel werd beschuldigd van honderd moorden. In vijftien gevallen sprak de rechtbank hem vrij. Högel had zelf 43 moorden bekend. Het is het grootste seriemoordproces in de naoorlogse geschiedenis van Duitsland.

De voormalige verzorger injecteerde in de periode tussen 2000 en 2005 zwaar zieke patiënten met medicijnen, die onder meer levensbedreigende hartritmestoornissen teweegbrachten. Hij deed dit om zo door zijn collega’s geprezen te worden als hij de noodzakelijke reanimatie met succes toepaste. Veel patiënten overleefden het echter niet.

Een psychiater verklaarde in april dat de ex-verpleegkundige schuldig was, maar dat hij ook opvallende persoonlijkheidsstoornissen heeft. Högel vertoonde tekenen van stoornissen, maar deze waren niet zo uitgesproken als bij geesteszieken. Högel miste schaamte, schuld, berouw en empathie, zei de psychiater.

Woensdag had Högel zich verontschuldigd bij de nabestaanden van zijn slachtoffers. Hij sprak over wroeging en schaamte. Het was hem tijdens het proces duidelijk geworden hoeveel oneindig lijden hij had veroorzaakt door zijn "verschrikkelijke daden".

Högel was in 2015 al tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor onder andere twee moorden op patiënten.