Levenslang voor moordenaar Duitse Susanna

Een Iraakse man is in Duitsland tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens de moord op een 14-jarig meisje, Susanna Feldmann uit Mainz. Susanna verdween 23 mei vorig jaar en werd 6 juni dood aangetroffen langs een spoorlijn. De vondst werd gedaan nadat een jongen van 13 jaar in een asielzoekerscentrum tips had gegeven over de dader, de afgewezen Iraakse asielzoeker Ali Bashar.

De nu 22-jarige Bashar komt volgens waarnemers gezien de ernst van zijn daad en verzwarende omstandigheden niet in aanmerking voor vervroegde vrijlating.