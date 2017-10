Levenslang voor moordcomplot tegen Erdogan

Een Turkse rechtbank in Mugla heeft meerdere militairen een levenslange celstraf opgelegd omdat zij van plan zouden zijn geweest president Erdogan te vermoorden. Ze wilden de president doden tijdens de coup, vorig jaar op 15 juli.

In totaal staan er ongeveer veertig militairen terecht wegens het complot. Mugla is niet ver van het luxe hotel waar Erdogan en zijn familie in 2016 ternauwernood ontsnapten aan de coupplegers. De militairen bestormden het hotel in de nacht van de opstand.

Het proces tegen de militairen begon al in februari.