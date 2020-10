Levenslang voor moord op Amerikaanse onderzoekster op Kreta

Op het Griekse Kreta is dinsdag een 28-jarige man veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor de moord op de Max Planck-onderzoekster Suzanne Eaton. De rechtbank in de Kretenzische kustplaats Rethymnon acht bewezen dat de man de 59-jarige Amerikaanse biologe in de zomer van 2019 heeft verkracht en vermoord.

Door de verdediging opgeworpen verzachtende omstandigheden werden door de rechtbank niet aanvaard. De veroordeelde had tijdens het proces beweerd dat het een ongeluk was en heeft de verkrachting altijd ontkend, meldde de Griekse krant To Proto Thema. Hij legde zijn oorspronkelijke verklaringen naar eigen zeggen af onder druk van de politie.

Wandelaars hadden het lichaam van de vrouw gevonden in een grot bij het dorp Maleme. De dader - zoon van een priester, getrouwd, twee kinderen - had toegegeven de biologe twee keer met zijn auto te hebben aangereden. Volgens Griekse media had de destijds 27-jarige de vrouw verkracht en het lichaam in een schacht gegooid die tijdens de Tweede Wereldoorlog als bunker was gebruikt.

De biologe uit het Amerikaanse Oakland kwam in het jaar 2000 naar het Max Planck Instituut in het Duitse Dresden. Met haar team gebruikte ze fruitvliegjes om te bestuderen hoe cellen met elkaar communiceren om weefsels van een bepaalde grootte en vorm te bouwen.

De moeder van twee kinderen werd op 2 juli 2019 slachtoffer van het misdrijf tijdens een werkbezoek op Kreta.