Levenslang voor moord met zwaard in Finland

Een Finse student die vorig jaar een studiegenoot met een zwaard vermoordde, is vrijdag door een Finse rechtbank tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Volgens de rechtbank had de toen 25-jarige man de aanval „methodisch” voorbereid.

Hij stak een 23-jarige Oekraïense studente dood en verwondde negen anderen in de stad Kuopio op 1 oktober 2019. De man heeft de daden bekend.

De student zag eerdere ‘schoolmoordenaars’ als voorbeeld, zeiden de openbaar aanklagers tijdens de rechtszaak. Joel Marin „wilde wraak, en wilde mensen laten zien dat hij geen loser was en in staat was schokkende dingen te doen”, zei een van de aanklagers. De man begon de aanval al eind 2017 te plannen. Hij werd lid van een schietclub en leende 2000 euro om wapens te kopen, waaronder een kettingzaag en een luchtbuks.

Op 1 oktober kwam Marin zijn klaslokaal van een school voor beroepsonderwijs binnen, gewapend met een zwaard en flessen benzine. Nadat hij tien slachtoffers had gemaakt, werd hij neergeschoten door de politie en gearresteerd.