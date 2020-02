Levenslang voor militieleiders Centraal-Afrika

Een rechtbank in Centraal-Afrika (CAR) heeft vijf militieleiders veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen. Het is de eerste keer dat verdachten in het land levenslang krijgen voor misdaden tegen de menselijkheid, zegt minister van Justitie Flavien Mbata.

Het proces in hoofdstad Bangui draaide om een bloedbad in het zuidoosten van het land. Daar vielen in mei 2017 tientallen doden. Militieleden hadden het onder meer voorzien op moslims die een veilig heenkomen hadden gezocht in een katholieke kerk in Bangassou.

Twee van de verdachten waren bekende figuren: de zelfbenoemde generaal Crepin Wakanam, alias Pino Pino, en zijn voormalige rechterhand Kevin Bere. Die gaf zich in 2018 aan bij een VN-basis. Enkele maanden later liepen Pino Pino en tientallen aanhangers tegen de lamp in Congo.

De veroordeelde mannen maakten deel uit van een overwegend christelijke militie, de eveneens Pino Pino werd genoemd. Die vocht tegen de islamitische rebellenbeweging Seleka. Het geweld in het straatarme land leidde in 2013 al tot een militaire interventie door Frankrijk. Ook bevindt zich inmiddels een VN-vredesmacht met bijna 15.000 manschappen in de CAR.