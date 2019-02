Levenslang voor man die zes mensen doodreed

De man die in januari 2017 in Melbourne met zijn auto zes mensen doodreed en tientallen mensen verwondde is door een Australische rechter veroordeeld tot een zesvoudige levenslange gevangenisstraf. Hij werd in november al schuldig bevonden.

„Dit is een van de ergste voorbeelden van massamoord in de Australische geschiedenis”, zei de rechter tegen James Gargasoulas tijdens de zitting over de veroordeling in Melbourne.

De nu 29-jarige Gargasoulas heeft een geschiedenis van drugsgebruik en geweldpleging. Hij reed in het centrum van de Australische stad Melbourne opzettelijk in op voetgangers. Onder de doden bevonden zich een 10-jarig meisje en een baby. Hij had geen terroristische motieven.

De dader was kort voor het bloedbad op beelden te zien waarop hij roekeloos door de stad reed. Gargasoulas kon uiteindelijk door de politie, die schoten loste, worden gestopt en gearresteerd. De veroordeelde kan over 46 jaar voor het eerst vervroegde vrijlating aanvragen.