Levenslang voor ‘eerste’ seriemoordenaar Cyprus

De Grieks-Cypriotische militair die vijf vrouwen en twee jonge meisjes doodde op Cyprus, is daar veroordeeld tot zeven keer levenslang. De 35-jarige Nikos Metaxas is voor zover bekend de eerste seriemoordenaar van het eiland in de Middellandse Zee. Hij kreeg ook de zwaarste straf opgelegd uit de geschiedenis van het land.

De zitting in de hoofdstad Nicosia van ging gepaard met strenge veiligheidsmaatregelen. Metaxas staarde naar de grond terwijl een aanklager de beschuldigingen opsomde. De militair ontmoette zijn slachtoffers online. De vrouwen kwamen uit Nepal, de Filipijnen en Roemenië en werkten op het eiland. Hij doodde ook twee kinderen van zes en acht. Zij waren dochtertjes van twee van de vrouwen.

Metaxas pleegde de moorden tussen september 2016 en de zomer van 2018. De dood van de vrouwen bleef onopgemerkt tot toeristen in april een lichaam ontdekten in een mijnschacht. De autoriteiten arresteerden de militair enkele dagen later. Hij vertelde vervolgens waar hij de lichamen van andere slachtoffers had gedumpt.