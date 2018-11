Levenslang voor Duitse kindermoord uit 1991

Een rechtbank in het Duitse Gera heeft een 66-jarige man veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor een moord ongeveer 27 jaar geleden. Het slachtoffer was een tienjarig meisje dat de man eerst misbruikte en daarna van het leven beroofde door haar van een brug te gooien.

De man had het kind in augustus 1991 ontvoerd uit een speeltuin in haar woonplaats Weimar. Volgens de rechtbank had de man het meisje van de brug geduwd om te voorkomen dat het misbruik uit zou komen. In haar lichaam, dat door andere kinderen onder de brug werd ontdekt, werd een grote concentratie kalmerende middelen gevonden.

De man gaf toe dat hij het meisje had ontvoerd. Hij wilde naaktfoto’s van haar maken. Hij beweerde dat hij het kind bij de burg over de A4 had afgezet en dat er van misbruik geen sprake was.

Een speciaal politieteam belast met niet-opgeloste kindermoorden kwam de man op het spoor toen andere misdrijven van hem met de dood van het meisje werden vergeleken.