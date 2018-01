Levenslang voor dubbele moord Duitsland

Een rechtbank in het Duitse Bochum heeft een twintigjarige man veroordeeld tot levenslang voor een dubbele moord. Het vonnis was conform de eis.

Marcel H. bracht in maart vorig jaar in de plaats Herne eerst zijn negenjarige buurjongetje om en daarna een 22-jarige voormalige schoolvriend. Hij heeft verder niets gezegd en via zijn advocaat eerder een bekentenis gedaan.

De openbaar aanklager sprak van zinloze moorden op volledig onschuldige mensen. Als motief ziet justitie onder andere H.’s ontevredenheid met zijn eigen leven, machtswellust en grootheidswaanzin.