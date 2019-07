Levenslang voor drugsbaron ‘El Chapo’ Guzmán

De Mexicaanse drugsbaron Joaquín Guzmán Loera, bekend als El Chapo, is woensdag in de rechtbank in New York veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zoals verwacht komt de 62-jarige Guzmán die schuldig is bevonden aan een lange reeks misdaden niet meer vrij.

Hij was stichter van het drugskartel van Sinaloa, genoemd naar de noordwestelijke deelstaat waar hij vandaan komt. Guzmán kon niet de doodstraf krijgen omdat hij anders niet door Mexico was uitgeleverd.

Gedurende het proces, dat in november van start ging, is naar voren gebracht hoe buitengewoon wreed hij te werk ging. Tijdens de zitting voerde woensdag ook nog een vrouw het woord, die Guzmán wilde laten vermoorden.

De Mexicaan was een van de belangrijkste figuren achter onder meer de smokkel van 1,2 miljoen kilo cocaïne naar de VS over een periode van een kwart eeuw. Aangenomen wordt dat hij zijn dagen slijt in de ‘supermax’ gevangenis in Florence, Colorado, bijgenaamd het Alcatraz van de Rocky Mounties.