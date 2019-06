Levenslang voor doodrijden vrouw Duitsland

Een 28-jarige man is in Duitsland tot levenslang veroordeeld omdat hij tijdens een achtervolging door de politie een 18-jarige studente heeft doodgereden. Bij de achtervolging in juni vorig jaar in Berlijn kwam ook een 18-jarige passagier van de man om het leven en raakten een politieman en twee andere automobilisten gewond.

De uit Servië stammende man was samen met twee handlangers op de vlucht geslagen na een diefstal. De studente werd aangereden toen ze haar fiets het trottoir op duwde in het Berlijnse stadsdeel Charlottenburg.