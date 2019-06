Levenslang voor dood 71 asielzoekers

Een rechtbank in Hongarije heeft vier mensensmokkelaars tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld vanwege de dood van 71 vluchtelingen. De lichamen van de slachtoffers werden in augustus 2015 ontdekt in een vrachtwagen langs de snelweg in Oostenrijk.

De truck was afkomstig uit Hongarije en door de mensensmokkelaars achtergelaten op de vluchtstrook. De slachtoffers waren toen vermoedelijk al dood. De rechter veroordeelde de Afghaanse hoofdverdachte en drie Bulgaarse medeplichtigen voor georganiseerde mensensmokkel en doodslag. Ze hadden geweigerd de deur van de koelwagen open te zetten, ondanks smeekbeden van de vluchtelingen.

De lugubere vondst veroorzaakte een schok en zorgde voor aandacht voor de erbarmelijke omstandigheden waaronder vluchtelingen naar het Westen worden gesmokkeld. Enkele dagen na de vondst besloten Oostenrijk en Duitsland hun grenzen tijdelijk te openen voor de stroom vluchtelingen die via Hongarije naar het Westen willen.