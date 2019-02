Levenslang voor doden moskeegangers Quebec

De 29-jarige Alexandre Bissonnette is in Canada tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens het doodschieten van zes moskeegangers in de stad Quebec begin 2017. De rechter in de stad bepaalde dat hij na 35 jaar kan proberen onder voorwaarden vervroegd vrij te komen.

De schietpartij schokte Canada, waar schietpartijen op deze schaal en met deze achtergrond zelden voorkomen. Bissonnette drong 29 januari 2017 een moskee in Quebec binnen en schoot op circa veertig mannen en enkele kinderen die er voor een avondgebed waren samengekomen. Hij deed dat zeer bewust en systematisch. Vijf mensen raakten zwaargewond, van wie er één blijvend invalide werd.

Canadese media hebben gemeld dat de dader uit haat tegen moslims en uit racistische motieven handelde, maar Bissonnette is voor zover bekend geen lid geweest van een extremistische groep.