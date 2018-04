Levenslang voor dode migranten in vrachtwagen

Een chauffeur van een vrachtwagen die vorig jaar in de Amerikaanse staat Texas tientallen migranten smokkelde in zijn voertuig is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Tien inzittenden van de truck van de 61-jarige bestuurder overleefden de rit in het bloedhete voertuig niet.

In de vrachtwagen, die stond op een parkeerterrein van een supermarkt, ontdekten medewerkers in juli vorig jaar ongeveer 30 mensen in de laadruimte. De airconditioning van de wagen werkte niet en veel passagiers hadden uitdrogingsverschijnselen. De temperaturen buiten het voertuig waren op dat moment 38 graden Celsius.

Acht mensen bleken al te zijn overleden in de vrachtwagen. Twee andere personen stierven later in het ziekenhuis. De inzittenden waren door mensensmokkelaars vanuit Mexico naar de Verenigde Staten vervoerd.