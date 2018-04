Levenslang voor deelnemers Turkse coup

Drie rechtbanken in Turkije hebben bij elkaar 28 militairen veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor hun aandeel in de mislukte couppoging in juli 2016. Ze werden onder meer schuldig bevonden aan een poging om de rechtsorde omver te werpen.

De vonnissen werden geveld door rechtbanken in Istanbul en in de provincies Mus en Sirnak.

Donderdag loopt de noodtoestand in Turkije af. De noodtoestand, waardoor bijvoorbeeld de politie en het leger meer bevoegdheden hebben, werd na de coup ingesteld en keer op keer verlengd. Verwacht wordt dat het parlement woensdag weer met een verlenging van drie maanden instemt.