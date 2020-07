Levenslang voor Britse IS-sympathisante die aanslag wilde plegen

Een Britse sympathisante van de radicaalislamitische terreurbeweging IS is tot levenslang veroordeeld omdat ze zichzelf wilde opblazen in de bekende St Paul’s Cathedral in Londen. De 37-jarige vrouw was in 2007 bekeerd tot de islam en ontwikkelde geleidelijk extreme opvattingen.

De politie kon haar in oktober arresteren nadat ze met undercoveragenten haar plan had besproken. Ze gaf een agente een tas mee in de verwachting die gevuld met explosieven terug te krijgen. Ze plande de zelfmoordaanslag voor Pasen.

De vrouw heeft schuld bekend. De levenslange straf betekent voor haar dat ze op zijn vroegst over veertien jaar kan vrijkomen, aldus een rechtbank in Londen.