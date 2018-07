Levenslang voor Brit die aanslag wilde plegen

Een Britse rechtbank heeft vrijdag de 28-jarige Khalid Ali levenslange gevangenisstraf opgelegd. Ali werd vorige maand schuldig bevonden aan het voorbereiden van een aanslag in de buurt van het Britse parlement en het maken van bommen voor de Taliban in Afghanistan. Hij moet minimaal veertig jaar van zijn straf uitzitten.

De tot de islam bekeerde Brit werd in april 2017 aangehouden in Parliament Street met drie messen op zak. Hij zou het hebben gemunt op onder anderen een politieagent, een militair en mogelijk een parlementslid. Kort voor zijn aanhouding was hij teruggekeerd uit Afghanistan. Zijn vingerafdrukken zijn daar teruggevonden op materiaal voor het maken van bommen.