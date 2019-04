Levenslang voor Amerikaanse „folterouders”

Een echtpaar in Californië heeft levenslang gekregen voor het jarenlang mishandelen van twaalf van hun dertien kinderen. David (57) en Louise (50) Turpin moesten vrijdag voor de rechter verschijnen. Het stel, dat eerder al schuld had bekend, komt na 25 jaar in aanmerking voor vervroegde vrijlating, melden Amerikaanse media.

De ouders hebben hun kroost zeker negen jaar uitgehongerd, gemarteld, mishandeld en van hun vrijheid beroofd in hun woning in Perris ten zuidoosten van Los Angeles. De kinderen werden vaak voor straf vastgebonden. Dat kon weken, soms maanden duren. De slachtoffers mochten zelfs niet even zonder ketenen naar de wc of badkamer. Ze kregen bovendien amper te eten.

De zaak kwam aan het licht doordat een 17-jarige dochter begin 2018 erin slaagde te ontsnappen. Ze klom uit een raam en alarmeerde de politie. Die trof de afschuwwekkende taferelen in huize Turpin aan. De oudste (destijds 29) woog 37 kilo. Alleen de jongste (2) had een normaal gewicht.

Tijdens de zitting hebben de kinderen hun ouders vergeven voor het misbruik. Ze zeiden tegen de rechter dat ze ondanks alles nog steeds van hun vader en moeder houden. „Hoewel het misschien niet de beste manier was om ons op te voeden, ben ik blij dat ze het hebben gedaan omdat het mij de persoon heeft gemaakt die ik nu ben”, liet een van kinderen weten.