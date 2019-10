Levenslang voor acht leden Hells Angels

Acht leden van de Hells Angels in Berlijn zijn veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van een man in een gokhal. Het slachtoffer was een 26-jarige man en zou lid zijn geweest van de rivaliserende motorbende Bandidos. Hij werd in januari 2014 met zes kogels neergeschoten. De daders zaten sinds november 2014 vast.

Het proces heeft vijf jaar geduurd en had uiteindelijk meer dan driehonderd procesdagen. De mannen moesten iedere week tweemaal voorkomen. De rechtbank moest voor elke zitting enorm goed worden beveiligd.

De mannen konden uiteindelijk worden veroordeeld, doordat een van hen wegging bij de Hells Angels en een verklaring aflegde tegen de andere daders. Zijn verhoor voor de rechtbank duurde twintig dagen, schrijft Bild.