Levenslang voor aanslagpleger Tadzjikistan

De hoofdverdachte van de aanslag op fietstoeristen in Tadzjikistan, waarbij onder anderen een Nederlander omkwam, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hussein Abdusamadov wordt gezien als de enige nog levende aanslagpleger, bericht het lokale persbureau Asia-Plus.

De aanslag vond plaats in juli in de regio Danghara. De daders reden toen een groep fietsers aan en begonnen in te steken op de overlevenden. Er vielen vier doden; twee Amerikanen, een Zwitser en de Nederlander. Veiligheidstroepen schoten later vier vermeende aanslagplegers dood. Abdusamadov viel levend in handen van de politie.

De man zou schuld hebben bekend, maar geen berouw hebben getoond. In totaal moesten vijftien mensen voor de rechter verschijnen. Twee medeplichtigen kregen gevangenisstraffen van zestien jaar. Anderen kregen kortere celstraffen van één tot anderhalf jaar omdat ze niet naar de autoriteiten waren gestapt met informatie.