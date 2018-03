Levenslang voor aanslagpleger Britse metro

Een tiener die een bomaanslag pleegde op een Britse metrotrein, is veroordeeld tot een levenslange celstraf. Door de aanslag raakten vorig jaar 51 mensen gewond bij station Parsons Green.

De Britse rechter oordeelde dat de achttienjarige dader „zoveel mogelijk dood en verderf” wilde zaaien. De Iraakse asielzoeker zou de aanslag met „meedogenloze vastberadenheid en een bijna militaire efficiëntie” hebben gepland. De man komt na 34 jaar in aanmerking voor vervroegde vrijlating, berichten Britse media.

Door de aanslag vielen destijds geen doden. De zelfgemaakte bom ging slechts gedeeltelijk af, maar veroorzaakte wel een vuurbal. Passagiers meenden dat hun laatste uur had geslagen. De dader deed een poging via Dover het land uit te vluchten, maar werd opgepakt in de haven.