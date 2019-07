Levenslang Turkse journalisten teruggedraaid

Een van de hoogste Turkse rechters heeft de levenslange gevangenisstraf van twee prominente, regeringskritische journalisten teruggedraaid. De twee waren gestraft wegens betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in 2016. Het hof in Ankara bepaalde vrijdag dat Ahmet Altan en Nazli Ilicak niet hebben gehandeld in strijd met de grondwet. Wel zouden ze van de plannen hebben geweten en de coupplegers bewust hebben gesteund.

Daarop staat in Turkije vijf tot vijftien jaar cel. Het hof wees een verzoek om vrijlating af en verwees de zaak terug naar de daarvoor bevoegde gerechtelijke instantie. De econoom en schrijver Mehmet Altan, de jongere broer van Ahmet, werd volgens de krant Cumhuriyet wegens gebrek aan overtuigend bewijs wel vrijgesproken in hoger beroep.

Ahmet Altan en Ilicak werden in de maanden na de putsch gearresteerd wegens hun banden met de beweging van de geestelijke Fethullah Gülen, die door president Erdogan verantwoordelijk wordt gehouden voor de staatsgreep. In februari vorig jaar kregen ze levenslang.