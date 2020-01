Levenslang in Duitsland voor moordpartij Syrië

Een Syriër heeft in Duitsland levenslang gekregen vanwege een bloedbad in zijn thuisland. Het hof in Stuttgart achtte bewezen dat hij twee mensen doodde en betrokken was bij de moord op zeventien andere personen.

Drie andere oud-strijders van de extremistische beweging Jabhat al-Nusra kregen jarenlange gevangenisstraffen opgelegd. Minstens een van die mannen zou ook betrokken zijn geweest bij de moordpartij.

De moorden zouden in 2013 zijn gepleegd op een vuilnisbelt. Daar zijn volgens getuigen zeker negentien mensen om het leven gebracht. Het ging om gevangen genomen medewerkers van de Syrische veiligheidsdiensten, zoals leger en politie. De mannen die nu zijn veroordeeld, vertrokken later als vluchtelingen naar Europa. Ze kwamen terecht in Duitsland.