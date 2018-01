Levenslang geëist dubbele moord Duitsland

Voor de rechtbank in het Duitse Bochum is donderdag levenslange gevangenisstraf geëist tegen een twintigjarige man voor een dubbele moord. De verdachte zou in maart vorig jaar zijn negenjarige buurjongen en daarna een 22-jarige voormalige schoolvriend hebben vermoord in Herne.

Marcel H. heeft tijdens het proces niets gezegd. Hij heeft via zijn advocaat eerder een bekentenis gedaan. De openbaar aanklager sprak van zinloze moorden op volledig onschuldige mensen. Als motief ziet justitie onder andere H.’s ontevredenheid met zijn eigen leven, machtswellust en grootheidswaanzin.

Of de verdachte ook zijn verdere leven achter de tralies zit is nog de vraag. Hoewel hij volgens het volwassenenrecht wordt veroordeeld, is hij te jong om levenslang nu al vast te leggen. Daarom zal na het uitzitten van vijftien jaar, bekeken worden of hij langer moet worden vastgehouden.

De rechtbank doet eind deze maand uitspraak.