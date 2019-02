Levenslang door doodsteken dreumes en ex

Een rechtbank in het Duitse Hamburg heeft een 34-jarige man tot levenslang veroordeeld voor het doodsteken van zijn ex-vrouw en hun eenjarig kind vorig jaar. Dat gebeurde in april in een metrostation in de havenstad.

De dreumes stierf ter plekke, de 34-jarige vrouw later in het ziekenhuis. De man belde na de steekpartij zelf de politie en liet zich bij het station arresteren. Aan de steekpartij was een strijd om de voogdij over het kind voorafgegaan.

De steekpartij vond plaats voor het oog van geschokte reizigers in het doorgaans drukke station in het centrum van de stad.