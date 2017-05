„Levens ontslagen Turkse ambtenaren verwoest”

De ontslaggolf onder Turkse overheidsmedewerkers na de mislukte staatsgreep in juli vorig jaar heeft de levens van tienduizenden mensen verwoest. Van de meer dan 100.000 politiemensen, militairen, magistraten, artsen, academici en leraren die werden ontslagen, kunnen maar weinigen in hun levensonderhoud voorzien, zegt Amnesty International.

Hun carrières werden abrupt onderbroken en de toegang tot andere banen is hun ontzegd. Ze kunnen evenmin aanspraak maken op sociale voorzieningen. Ontslagen ambtenaren zijn volgens Amnesty aangewezen op hun spaargeld, steun van vrienden en familie, werk in de informele sector of minieme toelages van hun vakbonden.

Onderzoekers van Amnesty spraken met tientallen getroffenen. Niemand van hen had uitleg gekregen over de reden van ontslag, behalve dat er vermoedens waren van banden met terroristische groeperingen.