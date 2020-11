Leugen medewerker pizzeria leidt tot lockdown Zuid-Australië

De autoriteiten van de deelstaat Zuid-Australië maken vroegtijdig een eind aan een zesdaagse lockdown, omdat deze in gang is gezet op basis van een leugen van een positief geteste man. De man leek het coronavirus te hebben opgelopen door een korte blootstelling. Daardoor dachten de autoriteiten dat een zeer besmettelijke vorm van het coronavirus was opgedoken.

De man had namelijk verteld dat hij besmet was geraakt tijdens het kopen van een pizza. In werkelijkheid had hij als medewerker verschillende diensten gedraaid in de pizzeria, samen met een besmette collega, zei premier van Zuid-Australië Steven Marshall vrijdag bij een persconferentie. „Het verhaal klopte niet. We zijn er achteraan gegaan. We weten nu dat hij heeft gelogen.”

Marshall geeft de man openlijk de schuld van de lockdown. „Als deze persoon eerlijk was geweest tegenover de medewerkers van het contactonderzoek, zouden we niet in een zesdaagse lockdown terecht zijn gekomen.” De premier voegde eraan toe dat hij woedend is. „De egoïstische acties van deze persoon hebben tot een zeer moeilijke situatie geleid in de hele staat.”

Een aanwezige politiecommissaris zei dat de man volgens de huidige wetten niet vervolgd kan worden. Er staat geen straf op liegen tegen contactmedewerkers. Waarom de man loog, werd niet verteld. De lockdown eindigt drie dagen vroeger dan gepland.

In de deelstaat Zuid-Australië zijn 25 nieuwe gevallen van het coronavirus geregistreerd onder de 1,8 miljoen inwoners. Een teruggekeerde reiziger uit het Verenigd Koninkrijk nam het virus mee. In heel Australië zijn nu ongeveer 95 actieve besmettingen met het coronavirus bekend.