Letse regeringscoalitie verliest meerderheid

Bij de Letse parlementsverkiezingen is de centrumrechtse coalitie haar meerderheid kwijtgeraakt. De Unie van Boeren en Groenen van premier Maris Kucinskis werd ondanks de groeiende economie afgestraft. Hij kreeg nog geen 10 procent van de stemmen, een halvering, en hield slechts elf zetels over van de honderd in de volksvertegenwoordiging. Dat heeft de kiesraad in Riga zondag bekendgemaakt.

Ook de regeringspartners verloren. De nationaal-conservatieve Nationale Alliantie en liberaal-conservatieve Nieuwe Eenheid kwamen uit op respectievelijk 11,03 en 6,67 procent. De pro-Russische oppositiepartij Harmonie, gesteund door etnische Russen, die een kwart van de bevolking uitmaken, is met bijna 20 procent van de stemmen (24 zetels) opnieuw de grootste geworden.

De kans is klein dat president Raimonds Vejonis de leider van Harmonie opdracht geeft een nieuw kabinet te vormen in Letland, dat lid is van de EU en NAVO. Waarschijnlijk komt hij uit bij de echte winnaars, waarnaar de ontevreden Letse kiezers zijn overgelopen. Dat zijn de drie nieuwkomers ter rechter zijde: de populistische KPV LV (14,1 procent), de Nieuw Conservatieve Partij (13,6) en de liberale Partij voor Ontwikkeling/Ervoor (12,04).