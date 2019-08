Leraren massaal de straat op in Hongkong

Duizenden onderwijzers zijn zaterdag ondanks zware onweersbuien in Hongkong de straat op gegaan om te demonstreren tegen de regering. Ze zijn het niet eens met de toenemende invloed van China, waarvan Hongkong sinds 1997 een autonome staat is. Ze zijn bang dat het nu gevoerde „één land, twee systemen-beleid” wordt uitgehold.

Het is al lange tijd onrustig in Hongkong. Duizenden betogers gaan dagelijks de straat op om hun onvrede te uiten. Al honderden mensen zijn gearresteerd en zelfs het vliegverkeer heeft even stilgelegen door demonstraties op het vliegveld. Zaterdag was het voor het eerst dat leraren zich massaal lieten horen.

China steunt de regering van Hongkong, dat onder leiding staat van Carrie Lam. De Chinese regering zei zaterdag dat demonstranten zullen boeten. Het wil alle schade verhalen op de betogers, die volgens China de wet hebben overtreden. Er wordt gevreesd dat China militair zal terugslaan als de demonstraties niet snel stoppen. Er zouden al paramilitairen troepen aan de grens met Hongkong zijn geïnstalleerd.

De protesten begonnen in juni vanwege een wetsvoorstel om verdachten snel aan China te kunnen uitleveren. Het voorstel is door regeringsleider Carrie Lam in reactie op de betogingen ingetrokken, maar de protesten tegen haar en tegen de Chinese invloed zijn alleen maar heviger en chaotischer geworden.