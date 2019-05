Lenteschoonmaak op grote hoogte

In het internationale ruimtestation ISS is grote schoonmaak gehouden. Tijdens een zes uur durende operatie hebben twee Russische kosmonauten onderhoud gepleegd aan de buitenkant van het station dat op ongeveer 400 kilometer boven de aarde zweeft.

Oleg Kononenko en Aleksej Ovtsjinin stapten dit keer niet naar buiten voor een wetenschappelijk experiment. In plaats daarvan haalden zij onder andere het vuil van het glas voor lampen. Ook pakten zij een handdoek die al jaren aan een reling van het station hing. Het stof van de lampen en de handdoek wordt later op aarde geanalyseerd.

Met hun uitstapje eerden de twee Russen tegelijkertijd hun collega-kosmonaut Aleksej Leonov die in 1965 de eerste mens was die een ruimtewandeling maakte en donderdag 85 is geworden.