Lekkende butler paus Benedictus overleden

Een voormalige butler van paus Benedictus XVI die in 2012 werd veroordeeld tot 1,5 jaar celstraf voor het lekken van geheime documenten van het Vaticaan, is na een lang ziekbed overleden. Paolo Gabriele werd 54 jaar.

Uit de gelekte documenten bleek dat er een machtsstrijd gaande was in de curie, het centrale bestuursapparaat van de katholieke kerk. Ook werd in de zogenoemde Vatileaks fraude aan het licht gebracht.

Benedictus verleende de butler na minder dan drie maanden cel gratie en hielp Gabriele met het vinden van een nieuwe baan, zodat hij en zijn gezin een nieuw leven konden beginnen buiten Vaticaanstad. Gabriele zei dat hij had gehandeld uit liefde voor de kerk en de paus, en dat hij het Vaticaan wilde ontdoen van kwaad en corruptie.