Een zitting van het Britse Lagerhuis is donderdag geschorst vanwege een lekkage. De regen drupte door het dak heen terwijl de parlementsleden bezig waren met een debat over belastingen. Plaatsvervangend parlementsvoorzitter Lindsay Hoyle besloot op een gegeven moment dat het genoeg was en liet de zitting voor de rest van de dag schorsen, meldden Britse media.

Het lek is inmiddels „gelokaliseerd en geïsoleerd”, aldus de website van het parlement. Een onderhoudsteam van het Huis repareert het lek.