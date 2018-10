Leiders zoeken naar politieke oplossing Syrië

De leiders van Rusland, Turkije, Frankrijk en Duitsland hebben in Istanbul vergaderd over de toekomst van Syrië. Ze willen het vredesproces weer vlot trekken. Een commissie die werk moet maken van een nieuwe grondwet voor het land, moet volgens een gezamenlijke verklaring voor het eind van het jaar aan de slag gaan in Genève.

De burgeroorlog in Syrië lijkt na zeven jaar beslist te worden in het voordeel van het Assad-regime. Opstandelingen die strijden tegen de regering, hebben alleen in en rond Idlib nog een groot bolwerk. Ook Syrische Koerden hebben nog een flink deel van het land in handen, maar die vechten niet actief tegen het regeringsleger.

Het was de eerste keer dat de vier leiders in deze samenstelling bijeen kwamen over het conflict in Syrië. De toekomst van de Syrische leider Bashar al-Assad en zijn regime lijkt niet ter sprake te zijn gekomen. Volgens de Russische president Vladimir Poetin is niet gepraat over „persoonlijkheden”.