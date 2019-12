Leiders Senaat spreken over afzettingsproces

De Democratische en Republikeinse leiders in de Amerikaanse Senaat hebben donderdag gesproken over in welke vorm het afzettingsproces tegen president Donald Trump moet plaatsvinden. De Republikeinen hebben de meerderheid in de Senaat en willen het proces zo klein mogelijk houden zonder getuigen.

De Democratische leider Chuck Schumer heeft zijn Republikeinse collega Mitch McConnell gevraagd tijdens het kerstreces te overwegen om toch getuigen op te roepen. De Republikeinen gaven eerder aan dat ze dat niet willen. Schumer zei tegen McConnell dat „getuigen en documenten noodzakelijk zijn om een eerlijk proces te kunnen voeren”, aldus de woordvoerder van de Democratische senator na het gesprek. Volgens McConnell is vooralsnog sprake van „een impasse” tussen de Democraten en zijn partij over de vorm van het proces in de Senaat.

De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi zei woensdag dat ze wacht met het doorsturen van de aanklachten totdat bekend is wat de regels van het proces zijn.

De Republikeinen noemen het wachten met het doorsturen van de aanklachten „een zwaktebod”. Het Witte Huis vraagt zich openlijk af wat dit uitstel betekent voor het proces. De president wil dat het proces snel begint zodat hij zich kan verdedigen. De Democraten in de Senaat lijken achter het plan van Pelosi te staan en denken dat het verstandig is om te wachten.