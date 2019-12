Leiders Senaat spreken donderdag over afzettingsproces

De Democratische en Republikeinse leiders in de Amerikaanse Senaat bespreken donderdag in welke vorm het afzettingsproces tegen president Donald Trump plaats moet vinden. Dat meldt MSNBC. De Republikeinen hebben de meerderheid in de Senaat en willen het proces zo klein mogelijk houden.

De Republikeinse leider Mitch McConnell liet donderdagochtend nog weten snel in gesprek te gaan met Chuck Schumer. De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi zei woensdag dat ze wacht met het doorsturen van de aanklachten totdat bekend is wat de regels van het proces zijn.

De Republikeinen noemen het wachten met het doorsturen van de aanklachten „een zwaktebod”. De Democraten in de Senaat lijken achter het plan van Pelosi te staan en denken dat het verstandig is om te wachten.