Leiders Rode Khmer veroordeeld voor genocide

Twee hoge leiders van de Rode Khmer zijn vrijdag door een tribunaal in Cambodja schuldig bevonden aan genocide. Het is de eerste keer dat iemand voor genocide is veroordeeld uit het regime dat bijna veertig jaar geleden in het land aan de macht was.

Het gaat om de 92-jarige Nuon Chea, beter bekend als Broeder Nummer 2 en de voormalige president Khieu Samphan (87). Ze zijn door het Cambodja-tribunaal, dat door de Verenigde Naties wordt gesteund, schuldig bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Ze krijgen levenslang in het proces dat met belangstelling werd gevolgd door vele families in Cambodja, meldt The Guardian.

De twee Khmerleden zaten al een levenslange gevangenisstraf uit. Nuon Chea is veroordeeld voor genocide op Vietnamezen en de moslimminderheid Cham. Khieu Samphan werd schuldig bevonden aan genocide op Vietnamezen, maar vrijgesproken van dezelfde aanklacht tegen de Cham. De misdaden werden begaan in de periode 1977-1979.

Onder het bloedige regime van Khmerleider Pol Pot stierven in de jaren zeventig zeker 1,8 miljoen Cambodjanen. Pol Pot overleed in 1998 zonder ter verantwoording te zijn geroepen.