Leiders protesten Hongkong in 2014 schuldig

Een rechtbank in Hongkong heeft de negen leiders van de protestbeweging Occupy in Hongkong in 2014 schuldig bevonden aan openbare overlast. De rechter hield hen verantwoordelijk voor de massaprotesten die een deel van het openbare leven in Hongkong vijf jaar geleden stillegden.

De drie belangrijkste leiders, Benny Tai Yiu-ting, Chan Kin-man en de gepensioneerde priester Chu Yiu-ming, zijn schuldig bevonden aan „samenzwering van het plegen van overlast”. Tai en Chan werden ook nog veroordeeld voor het aanzetten tot overlast. De drie houden vol dat ze onschuldig zijn.

„De reden dat we burgerlijk ongehoorzaam waren is omdat we gerechtigheid willen voor de mensen van Hongkong”, zei Tai over de massaprotesten die 79 dagen duurden. Hierin eisten de demonstranten meer democratie. Wat voor straf ze krijgen, is nog niet bekendgemaakt.