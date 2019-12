Leiders NAVO-landen bijeen in Londen

De leiders van de 29 NAVO-landen komen dinsdag en woensdag samen in Londen ter gelegenheid van het 70-jarige bestaan van de militaire verdragsorganisatie. De defensie-uitgaven zijn wederom een belangrijk thema, maar ook meningsverschillen over de strategie en de soms moeizame samenwerking komen ter sprake.

De ogen zullen zijn gericht op de Amerikaanse president Donald Trump, maar ook op de Franse en de Turkse president, die ruziën over de omstreden Turkse inval in Syrië.

Koningin Elizabeth ontvangt de leiders dinsdag om 18.00 uur op Buckingham Palace voor een receptie, waarna ze bij een informele maaltijd de avond doorbrengen in de ambtswoning van de Britse premier Boris Johnson in Downing Street. De NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie dineren, apart van elkaar, op Lancaster House nabij het paleis.

Nederland wordt vertegenwoordigd door premier Mark Rutte en de ministers Stef Blok en Ank Bijleveld. Rutte neemt dinsdagmiddag met zijn Canadese ambtgenoot Justin Trudeau deel aan een apart evenement met als thema de NAVO in de 21e eeuw.

De enige werksessie is woensdagochtend in een golfhotel in de voorstad Watford. De afsluitende persconferenties staan gepland vanaf 13.30 uur.

