Leiders Korea planten boom aan grens

De leiders van Zuid- en Noord-Korea, president Moon Jae-in en Kim Jong-un, hebben samen een dennenboom geplant aan de scheidslijn tussen de twee Korea’s, waar ze vrijdag voor een topconferentie bijeengekomen zijn.

De boom stamt uit 1953, het jaar waarin de vijandelijkheden in Koreaanse oorlog na drie jaren van bloedige strijd werden gestaakt. Van een formele vrede is het nooit gekomen. De frontlijn uit die dagen verdeelt de twee landen. De lijn wordt bij de ontmoetingsplaats van Moon en Kim, bij grensovergang Panmunjom, aangegeven door een soort betonnen drempel. De beide leiders stapten er aan het begin van hun top hand in hand overeen.

De twee plantten de boom voor vrede en voorspoed. Over de wortels schepten de leiders aarde uit het zuiden en uit het noorden. Kim begoot de wortels met water uit de rivier de Han in het zuiden van het schiereiland en Moon begoot de wortels met water uit de rivier de Daedong in het noorden, meldde persbureau Yonhap.