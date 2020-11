Leiders Japan en Zuid-Korea telefoneren met Biden

De Japanse premier Yoshihide Suga en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in hebben voor het eerst gebeld met Joe Biden, de verkozen president van de Verenigde Staten. De twee Aziatische landen gelden als belangrijke bondgenoten van de Verenigde Staten in de regio en vice versa, vooral ook met de toenemende dreiging vanuit China en Noord-Korea op de achtergrond.

Suga zei donderdag (plaatselijke tijd) dat hij aan de telefoon met Biden heeft gesproken over het belang van de wederzijdse betrekkingen en een „vrije en open Grote Oceaan”. „Biden zei dat hij uitkijkt naar het versterken van het Amerikaans-Japanse bondgenootschap”, aldus Suga. tegen verslaggever vertelde de premier dat hij met Biden heeft afgesproken om elkaar zo snel mogelijk te ontmoeten.

Het is gewoonlijk dat een Japanse premier de nieuwe Amerikaanse president om garanties vraagt met betrekking tot het bilaterale verdrag, waarin Japan en de VS hebben gezworen elkaar te hulp te schieten als een van de twee wordt aangevallen. Japan claimt enkele eilanden in de Oost-Chinese Zee, die ook door de Volksrepubliek China worden opgeëist.

Zoals veel andere leiders van democratische landen, besloot Suga om contact op te nemen met Biden, ondanks dat de zittende en verliezende president Donald Trump zijn verkiezingsnederlaag nog niet heeft willen toegeven. Suga’s voorganger Shinzo Abe was in 2016 de eerste wereldleider die Trump ontmoette. Abe vloog toen naar New York, nog voor Trump was ingezworen.

Ook Moon Jae-in en Biden spraken de wens tegenover elkaar uit om de betrekkingen verder aan te halen. De presidenten spraken onder meer over vrede op het Koreaans schiereiland. Moon zei dat hij ook nauw met Biden zal samenwerken om wereldwijde problemen aan te pakken, waaronder de coronapandemie en klimaatverandering.

Biden heeft na het telefoongesprek met Moon laten weten dat hij met de Zuid-Koreanen wil blijven werken aan een oplossing voor de nucleaire ambities van het stalinistisch geregeerde Noords-Korea. De aanstaande Amerikaanse president wil dat daaromtrent snel een top wordt georganiseerd en heeft gezegd dat de VS toegewijd zijn en blijven aan het verdedigen van Zuid-Korea.