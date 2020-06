Leiders Ierse coalitie lossen elkaar af als premier

Ierland krijgt de komende jaren twee premiers, die om beurten aantreden. Dat is de uitkomst van overleg tussen de partijen Fianna Fáil, Fine Gael en de kleinere groene partij over de vorming van een coalitie. De overeenkomst moet nog wel worden goedgekeurd door leden van de partijen.

De deal heeft tot gevolg dat waarnemend premier Leo Varadkar van de partij Fine Gael tijdelijk het veld moet ruimen. Fianna Fáil-leider Micheál Martin mag eerst aantreden als minister-president. Hij moet dan in december 2022 weer plaatsmaken voor zijn voorganger, die de regeringsperiode van 5 jaar mag afmaken.

Het wordt de eerste keer dat de centrumrechtse partijen Fianna Fáil en Fine Gael samen een regering vormen. De partijen zijn traditioneel rivalen, maar waren na de verkiezingen in februari op elkaar aangewezen omdat ze niet met Sinn Féin willen regeren. Die partij had in het verleden banden met de IRA.

Sinn Féin, die EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland wil samenvoegen, wordt nu voor het eerst de grootste oppositiepartij. De linkse partij is niet te spreken over de nieuwe alliantie van de centrumrechtse partijen. Die willen volgens partijleider Mary Lou McDonald alleen de „status quo beschermen en verandering tegenhouden”.