„Leiders Houthi-rebellen gedood in Jemen”

Bij een luchtaanval op de Jemenitische hoofdstad Sanaa zijn twee leiders van de Houthi-rebellen gedood. Dat meldt de Saudische staatszender Al Ekhbariya.

De luchtaanval is uitgevoerd door de internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië die in Jemen de Houthi's probeert terug te dringen. Doelwit van de aanval was het ministerie van Binnenlandse Zaken in Sanaa. Meer informatie is door de televisiezender niet naar buiten gebracht.

De strijd begon drie jaar geleden en heeft tot dusver meer dan 10.000 mensen het leven gekost. Houthi-rebellen verjoegen in Jemen de president, waarna een internationale coalitie het land binnenviel. De Saudi's zeggen dat de Houthi's bewapend en gesteund worden door hun aartsrivaal Iran. Teheran ontkent dat. De oorlog in Jemen leidde tot een van de ergste humanitaire crises in de wereld.