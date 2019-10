Leiders feliciteren VS met doden Baghdadi

Verschillende regeringsleiders hebben de Verenigde Staten gefeliciteerd met het uitschakelen van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. Amerikaanse ‘special forces’ voerden de operatie uit in het noordwesten van Syrië, waarbij de IS-leider zichzelf met het laten ontploffen van een bomvest om het leven bracht.

„De dood van Baghdadi is een belangrijk moment in onze strijd tegen terrorisme, maar de strijd tegen het kwaad van IS is nog niet voorbij”, zei de Britse premier Boris Johnson op Twitter. „We zullen blijven samenwerken met onze partners om voor eens en voor altijd een eind te maken aan de moorddadige, barbaarse activiteiten van IS.”

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu feliciteerde president Trump met de indrukwekkende actie die heeft geleid tot de dood van de IS-leider. „Dit toont onze gedeelde motivatie, van de Verenigde Staten en alle vrije landen, in de strijd tegen terreurorganisaties en terreurstaten. Deze prestatie is een belangrijke mijlpaal, maar de rest van de campagne ligt nog voor ons.”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan noemde de dood van Bagdhadi een keerpunt in de strijd tegen terrorisme. Volgens Iran betekent het zeker niet het einde van IS en diens ideologie. „Jullie hebben net je eigen creatie gedood”, zei de minister van Informatie, die de dood van Baghdadi niet zo bijzonder vond.

Hoewel president Trump ook Rusland had bedankt in zijn toespraak, liet de woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie weten geen betrouwbare informatie te hebben over de operatie van de Amerikanen of van de „zoveelste uitschakeling” van voormalig IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi.

De Syrische Koerden van SDF noemde de operatie „het resultaat van een nauwe samenwerking”. Leider Mazloum Abdi van de SDF waarschuwt voor vergeldingsacties van IS. „Slapende cellen zullen wraak zoeken voor Baghdadi’s dood.”