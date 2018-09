Leiders Ethiopië en Eritrea samen naar grens

De leiders van Ethiopië en Eritrea hebben een gezamenlijk bezoek gebracht aan het grensgebied tussen de landen. Daar vieren ze het Ethiopische nieuwjaar met hun troepen, meldt de stafchef van de Ethiopische premier Abiy Ahmed.

De Ethiopische premier en de Eritrese president Isaias Afewerki bezochten het gebied Bure, waar zwaar is gevochten tussen 1998 en 2000. Toen vielen tienduizenden doden tijdens een conflict tussen de landen. De leiders maakten afgelopen juli bekend de onderlinge betrekkingen te herstellen.

De toenadering tussen de landen is sinds die top snel verlopen. Ethiopië heropende eerder deze maand de ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. Eerder had ook Eritrea de eigen ambassade in Ethiopië weer in gebruik genomen.

Eritrea maakte vroeger deel uit van Ethiopië, maar scheidde zich in 1991 af na een felle strijd. Later stemde de bevolking voor blijvende onafhankelijkheid. In 1998 laaide de strijd met Ethiopië op. Die oorlog duurde tot het jaar 2000. Ook na het conflict bleef de relatie tussen de buurlanden zeer gespannen.