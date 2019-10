Leiders Ethiopië en Egypte in gesprek over dam

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi en de Ethiopische premier Abiy Ahmed gaan binnenkort in Rusland met elkaar in gesprek over de omstreden dam in de Nijl die Ethiopië aan het bouwen is. Dat zegt Sisi.

Wanneer de leiders precies met elkaar om de tafel gaan, is niet bekendgemaakt. Rusland organiseert op 23 en 24 oktober de eerste Russisch-Afrikaanse top, dus het lijkt erop dat Sisi en Ahmed elkaar dan ontmoeten.

De landen hebben al lange tijd een conflict vanwege de dam. Ethiopië wil van de dam een belangrijke energiebron maken, ook buurland Soedan wil energie ervan afnemen. Egypte is bang dat er door de dam minder water richting het land zal stromen.

In 2015 tekenden de landen een overeenkomst over de dam, maar sindsdien liggen de onderhandelingen stil.