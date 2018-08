Leider Taliban wil geen bestand tijdens Eid

De leider van de Taliban, sjeik Hibatullah Akhunzada, heeft maandag gezegd niet mee te werken aan het staakt-het-vuren tijdens de Eid al-Adha, het islamitisch Offerfeest. De beweging blijft vechten tegen de troepen van de Afghaanse overheid.

Talibanstrijders dwongen eerder op de dag in de noordelijke provincie Kunduz drie bussen tot stoppen en namen bijna tweehonderd passagiers, onder wie ze veel politieagenten en militairen vermoedden, in gijzeling. Over hun lot heerst nog onduidelijkheid.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken beweerde aanvankelijk dat legereenheden bijna 150 ontvoerden hadden bevrijd, 21 anderen zouden nog worden vastgehouden. De politiechef van de regio Khanabad sprak dat echter tegen. Volgens hem is nog niemand vrijgelaten of bevrijd. Een woordvoerder van de Taliban liet weten zo’n vijfhonderd gevangenen naar huis te laten gaan voor de feestdagen. Het zouden voornamelijk burgers zijn.