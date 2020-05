Leider Taiwan wil ook geen speciale status binnen China

De Taiwanese president Tsai Ing-wen heeft bij haar beëdiging benadrukt dat haar land geen deel van China zal worden, ook niet als het een speciale status krijgt zoals Hongkong. „We zullen niet accepteren dat de autoriteiten in Peking het systeem van ‘een land, twee systemen’ gebruiken om Taiwan te degraderen”, zei Tsai, die eerder dit jaar is herkozen.

Tsai benadrukte tijdens haar toespraak dat ze vreedzaam wil samenwerken met Peking, dat de eilandstaat voor de Chinese kust ziet als een afvallige provincie. „Beide partijen hebben de plicht om een manier te vinden om op de lange termijn naast elkaar te bestaan en te voorkomen dat vijandigheid en meningsverschillen steeds sterker worden.”

De relatie tussen de landen is verder onder druk komen te staan sinds Tsai voor het eerst aantrad als president in 2016. De Chinese overheidsdienst voor Taiwanese aangelegenheid beklemtoonde na haar speech dat „separatistische activiteiten” nooit getolereerd zullen worden en dat de hereniging van de landen „onvermijdelijk” is.

Het huidige Taiwan is gesticht door Chinese nationalisten die vorige eeuw op de vlucht sloegen na het uitroepen van de communistische Volksrepubliek China. De democratisch bestuurde eilandstaat noemt zich de Republiek China.

De machtshebbers in Peking hebben eerder voorgesteld dat het systeem van ‘een land, twee systemen’ ook in Taiwan gebruikt zou kunnen worden. Het zou dan weer tot het grotere China gaan behoren, maar wel een speciale status hebben en meer vrijheden dan andere gebieden in het land.