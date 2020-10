Leider Tadzjikistan wint verkiezingen weer met enorme meerderheid

De president van Tadzjikistan, Imomali Rachmon, heeft volgens de eerste uitslagen de verkiezingen weer met een overweldigende meerderheid gewonnen. Hij krijgt volgens de kiesraad circa 90 procent van de stemmen.

De 68-jarige Rachmon heerst al 28 jaar over het Centraal-Aziatische land met 9,5 miljoen inwoners waar geen oppositie van betekenis tegen zijn regime is. Volgens tegenstanders pleegt hij verkiezingsfraude. Hij heeft een moordaanslag en twee pogingen tot een staatsgreep overleefd. De leider is voor een ambtstermijn van zeven jaar gekozen.

De bevolking bestaat in grote meerderheid uit etnische Tadzjieken die een dialect van het Perzisch spreken. Het straatarme bergachtig land is voor bijna de helft van de inkomsten afhankelijk van geld dat Tadzjieken in Rusland verdienen en naar huis sturen.